Франция угрожает Ирану ответными мерами за атаки на холодильники в супермаркетах

Франция будет добиваться от европейских стран принятия мер против Ирана в ответ на кибератаки на сотни холодильных витрин в супермаркетах.

Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, которого цитирует AFP, сообщает "Европейская правда".

Министр подчеркнул, что Париж не исключает "ничего" в ответ на масштабную кибератаку на сотни холодильных витрин в супермаркетах в октябре, ответственность за которую он возлагает на Иран.

"Могу также сказать, что мы не исключаем никаких вариантов и будем принимать все меры – в том числе те, о которых мы, возможно, не будем объявлять публично, – которые сочтем соразмерными и необходимыми для предотвращения любых дальнейших атак", – добавил он.

По словам Барро, цель заключается в том, "чтобы удержать любого, кто в Иране или где-либо еще может поддаться искушению повторить это".

В понедельник Барро заявил, что за кибератаками на супермаркеты стоит Корпус стражей исламской революции (КСИР) – это первый случай столь масштабной кибердиверсии на территории Франции.

"Эта атака беспрецедентна как по своему масштабу, так и по уровню агрессии", – сказал глава МИД в кулуарах встречи министров иностранных дел стран G7 в Париже.

Как известно, в начале октября кибератака привела к сбою в работе систем охлаждения в магазинах нескольких крупных французских сетей розничной торговли продуктами питания.

Ранее СМИ писали, что французские чиновники обвинили Иран в кибератаках, которые вывели из строя коммерческие холодильные витрины и морозильные камеры по всей Франции.

А 9 ноября в МИД Франции вызвали посла Ирана из-за обвинений в кибератаках.