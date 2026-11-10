В уряді Польщі розповіли, що стрілець у Кракові цікавився Андерсом Брейвіком

Міністр юстиції і генпрокурор Польщі Вальдемар Журек розповів, що 24-річний Міхал О., який минулої суботи здійснив смертельну стрілянину у Кракові, відвідував сайти, пов’язані з норвезьким терористом Андерсом Брейвіком.

Заяву Журека наводить Polsat News, повідомляє "Європейська правда".

Міністр юстиції також повідомив, що в автомобілі злочинця було знайдено глушник, а на робочому місці терориста – предмети, що нагадують символіку "правого екстремізму".

"Я вже можу підтвердити певну інформацію, оскільки спецслужби мають доступ до комп’ютера злочинця. Дійсно, можна побачити, що він відвідував сайти, присвячені Андерсу Брейвіку, тобто праворадикальному екстремісту, який вчинив трагічну різанину на острові Утойя", – сказав Журек.

Він додав, що слідчі також оглянули місце роботи злочинця.

"Там також є символіка, яка може вказувати на цю лінію (правого екстремізму. – Ред.)", – зазначив він.

Міністр додав, що зловмисник не залишив жодного листа чи послання.

Нагадаємо, у суботу, 7 листопада, на центральній ринковій площі у Кракові сталася стрілянина. Водій автомобіля в’їхав на головну площу міста та відкрив вогонь. Відомо про шістьох загиблих та 15 поранених.

У квартирі стрілка польські правоохоронці під час обшуку виявили три тіла, що належать членам його родини – матері, батьку та сестрі.

9 листопада стало відомо, що нападник помер у лікарні.