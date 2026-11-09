Виконавець стрілянини у Кракові помер у лікарні

Помер 24-річний Міхал О. з Островця-Свентокшиського, який у суботу, 7 листопада, близько 15:00 в’їхав на автомобілі на площу Головного ринку в Кракові, стріляючи з бойової зброї у випадкових перехожих.

Про смерть нападника повідомила поліція Малопольського воєводства, передає "Європейська правда".

Чоловік вбив 6 осіб, а 15 поранив.

"Повідомляємо, що винуватець трагічних подій помер сьогодні вранці в лікарні", – йдеться у повідомленні поліції.

Informujemy, że sprawca tragicznych wydarzeń zmarł dzisiaj nad ranem w szpitalu. – Małopolska Policja (@kwpkrakow) November 9, 2026

Міхал О. отримав поранення під час перестрілки з поліцією. Він поранив двох поліцейських, які також перебувають у лікарні у важкому стані.

Нагадаємо, у суботу, 7 листопада, на центральній площі Ринок у Кракові сталася стрілянина. Водій автомобіля в’їхав на головну площу міста та відкрив вогонь.

У мережі з’явилося відео затримання нападника, під час якого двоє поліцейським отримали поранення.