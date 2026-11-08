Стрілянина у Кракові: у будинку нападника знайшли три тіла

У квартирі терориста, який у суботу скоїв смертельну стрілянину у центрі Кракова, польські правоохоронці під час обшуку виявили три тіла, що належать членам його родини – матері, батьку та сестрі.

Про це повідомляє Polsat News, пише "Європейська правда".

Після затримання підозрюваного у стрілянині у Кракові поліція провела операції у багатоквартирному будинку, де жив нападник в Островці Свєнтокшиському. Мешканців будинку евакуювали.

Під час обшуків поліцейський дрон виявив у квартирі нападника три тіла – двох жінок та одного чоловіка. За попередньою інформацією, це батьки та сестра нападника. Обставини їх смерті з’ясовуються.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у своєму зверненні закликав громадян довіряти лише офіційній інформації та не поширювати неперевірені лані.

"Цілком зрозуміло, що під час такої драматичної, такої масштабної події з’являються різні відомості. Це зрозуміло. Те, що є неприпустимим, – це навмисна дезінформація", – зауважив Туск.

У суботу, 7 листопада, на центральній площі Ринок у Кракові сталася стрілянина. Водій автомобіля в’їхав на головну площу міста та відкрив вогонь.

Наразі відомо про шістьох загиблих. Крім того, 12 поранених перебувають у критичному стані. Нападника затримали.