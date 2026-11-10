В правительстве Польши рассказали, что стрелок в Кракове интересовался Андерсом Брейвиком

Министр юстиции и генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек сообщил, что 24-летний Михал О., который в минувшую субботу устроил стрельбу со смертельным исходом в Кракове, посещал сайты, связанные с норвежским террористом Андерсом Брейвиком.

Заявление Журека приводит Polsat News, сообщает "Европейская правда".

Министр юстиции также сообщил, что в автомобиле преступника был найден глушитель, а на рабочем месте террориста – предметы, напоминающие символику "правого экстремизма".

"Я уже могу подтвердить определенную информацию, поскольку спецслужбы имеют доступ к компьютеру преступника. Действительно, можно увидеть, что он посещал сайты, посвященные Андерсу Брейвику, то есть праворадикальному экстремисту, совершившему трагическую резню на острове Утойя", – сказал Журек.

Он добавил, что следователи также осмотрели место работы преступника.

"Там также есть символика, которая может указывать на эту линию (правого экстремизма. – Ред.)", – отметил он.

Министр добавил, что злоумышленник не оставил ни одного письма или послания.

Напомним, в субботу, 7 ноября, на центральной рыночной площади в Кракове произошла стрельба. Водитель автомобиля въехал на главную площадь города и открыл огонь. Известно о шести погибших и 15 раненых.

В квартире стрелка польские правоохранители во время обыска обнаружили три тела, принадлежащие членам его семьи – матери, отцу и сестре.

9 ноября стало известно, что нападавший умер в больнице.