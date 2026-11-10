"Нафтогаз" отримає від Нідерландів 23 млн євро на закупівлі газу

Група "Нафтогаз" підписала грантову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) про надання 23 млн євро від уряду Нідерландів, які підуть на закупівлю додаткових обсягів газу в періоди пікового споживання.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у себе у Facebook написав виконувач обов’язків голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко.

За його словами, грант є частиною системної допомоги Нідерландів енергетичному сектору України.

"Україна увійшла в опалювальний сезон із достатніми запасами газу в сховищах. Більші можливості для імпорту в пікові періоди споживання дадуть системі додатковий запас міцності взимку. Дякуємо уряду Нідерландів і ЄБРР за цю важливу й своєчасну підтримку", – зазначив Федоренко.

Нагадаємо, 9 листопада президент Володимир Зеленський за підсумками розмови із главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн заявив, що ЄС застосує спеціальний механізм із допомоги Україні у надзвичайних ситуаціях із постачанням електрики, води та тепла.

Водночас Словаччина заявила про намір передати Україні 1 млн євро на генератори, укриття та медичне обладнання.

Також уряд Нідерландів виділяє 1,2 млрд євро на невійськову допомогу Україні на найближчі три роки, щоб сприяти відновленню та відбудові, а також розширити можливості для нідерландських підприємств.