"Нафтогаз" получит от Нидерландов 23 млн евро на закупку газа

Группа "Нафтогаз" подписала грантовое соглашение с ЕБРР о предоставлении 23 млн евро от правительства Нидерландов, которые пойдут на закупку дополнительных объемов газа в периоды пикового потребления.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в своём Facebook написал исполняющий обязанности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Федоренко.

По его словам, грант является частью системной помощи Нидерландов энергетическому сектору Украины.

"Украина вступила в отопительный сезон с достаточными запасами газа в хранилищах. Более широкие возможности для импорта в пиковые периоды потребления обеспечат системе дополнительный запас прочности зимой. Благодарим правительство Нидерландов и ЕБРР за эту важную и своевременную поддержку", – отметил Федоренко.

Напомним, 9 ноября президент Владимир Зеленский по итогам беседы с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что ЕС применит специальный механизм помощи Украине в чрезвычайных ситуациях по поставкам электричества, воды и тепла.

В то же время Словакия заявила о намерении передать Украине 1 млн евро на генераторы, укрытия и медицинское оборудование.

Также правительство Нидерландов выделяет 1,2 млрд евро на невоенную помощь Украине на ближайшие три года, чтобы способствовать восстановлению и реконструкции, а также расширить возможности для нидерландских предприятий.