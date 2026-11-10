В Польше задержали двух украинцев по подозрению в шпионаже и диверсиях в пользу РФ

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали двух граждан Украины, которых подозревают в шпионаже и проведении диверсионных действий по заказу российских спецслужб.

Об этом в Х сообщил министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк, передает "Европейская правда".

Украинцев в возрасте 24 и 25 лет задержали в Минске-Мазовецком в центрально-восточной части страны.

Мужчины разведывали и фотографировали объекты критической инфраструктуры и военные объекты на территории Польши.

Помимо шпионажа и диверсий, им также предъявили обвинения в поджогах транспортных средств.

Сотрудники Агентства внутренней безопасности установили, что ранее они меняли регистрационные номера автомобилей на похожие на те, что используются на транспортных средствах, принадлежащих украинской армии.

"Этот шаг мог преследовать цель затруднить установление истинных обстоятельств событий, а прежде всего направить подозрения на украинскую сторону, что могло бы использоваться для распространения дезинформации", – пояснил Семоняк.

За выполнение порученных заданий они получали вознаграждение, в том числе в криптовалюте.

Оба были временно арестованы на три месяца.

Расследование по этому делу ведётся под надзором выездного отделения Национальной прокуратуры в Лодзи.

Агентство внутренней безопасности Польши на прошлой неделе задержало шесть человек – пять поляков и гражданку РФ – по подозрению в шпионаже в пользу российских спецслужб и передаче России материалов военного назначения.

Также стало известно, что Литва выслала трех граждан Украины, которых обвиняют в выполнении заданий "враждебных" иностранных разведывательных служб за денежное вознаграждение.

Недавно полиция немецкой земли Бранденбург арестовала гражданина Украины по подозрению в шпионаже в пользу России.