У Польщі за підозрою у шпигунстві для Росії затримали п’ятьох поляків та росіянку

Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) затримало шістьох осіб – п’ятьох поляків та громадянку РФ – за підозрою у шпигунстві на користь російських спецслужб та передачі Росії матеріалів військового призначення.

Про це повідомив польський міністр-координатор спецслужб Томаш Семоняк в X, передає "Європейська правда".

В ході операції, що тривала з 21 жовтня до 2 листопада, співробітники Агентства внутрішньої безпеки провели обшуки у 21 місцях на території Вармінсько-Мазурського, Поморського та Великопольського воєводств та затримали шістьох підозрюваних в причетності до злочинного угруповання.

Серед затриманих – п’ятеро поляків віком від 25 до 52 років та 37-річна росіянка. Їх звинувачують у шпигунстві на користь РФ. Суд заарештував чотирьох із них, а щодо двох інших осіб застосовано інші запобіжні заходи.

Результати розслідування свідчать, що затримані вели діяльність на користь російських спецслужб та брали участь у схемі, спрямованій на підтримку військового потенціалу РФ.

Вважається, що група також незаконно постачала до Росії значні обсяги матеріалів військового призначення, що використовуються для виробництва боєприпасів та систем озброєння.

Слідство у справі триває під наглядом Подляської виїзної прокуратури.

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Нещодавно поліція німецької землі Бранденбург заарештувала громадянина України за підозрою у шпигунстві на користь Росії.