Зеленський попередив про "дуже небезпечні наслідки", якщо Європа не допомагатиме Україні

Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості європейської допомоги для України і попередив про "дуже небезпечні наслідки" у разі її припинення.

Відповідну заяву він зробив в інтерв’ю DR Nyheder, уривки з якого глава держави опублікував в Х, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський підкреслив, що скептицизм щодо надання допомоги Україні не йде на користь жодній європейській країні, адже все це стосується Росії.

"Росія виступає проти європейських правил і цінностей. З прагматичної точки зору важливо, а навіть необхідно, щоб Україна була сильною. Якщо європейська допомога припиниться, наслідки можуть бути лише небезпечними або дуже небезпечними", – сказав він.

Серед небезпечних наслідків президент назвав продовження гібридних атак РФ. За його словами, "вони (РФ – Ред.) почнуть робити це у величезних масштабах".

Серед "дуже небезпечних наслідків" Зеленський вказав на ризик глибшого просування Росії в Європі.

"Путін хоче повернути СРСР і повернути всіх у СРСР. Що це означає? Мати вплив на країни колишнього СРСР: як мінімум на країни Балтії та Молдову. Отже, йдеться також про країни, що входять до НАТО, а це означає, що НАТО доведеться реагувати. До цього долучиться вся Європа, а також Сполучені Штати. Існують також загрози на морі. Росія може заблокувати Балтійське море, так само як вона блокує Чорне море", – попередив він.

Як раніше повідомляло Financial Times, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попередив, що заблокує наступний семирічний бюджет ЄС, якщо всі держави-члени не зобов'яжуться фінансово підтримувати Україну у 2027 році та надалі.

У грудні минулого року лідери ЄС погодили надання Україні кредиту на 90 млрд євро. Однак через масштаб російської агресії Київ заявив, що наступного року потребуватиме ще 70 млрд євро додаткового фінансування. Цей дефіцит визнають і союзники України.

ЄС пообіцяв покрити дві третини цієї суми, близько 45 млрд євро. Європейська комісія працює над варіантами виконання цієї обіцянки, зокрема розглядає можливість випуску додаткових спільних боргових зобов'язань. У Брюсселі сподіваються, що лідери зможуть домовитися до кінця року.

Однак чотири країни ЄС – Угорщина, Словаччина, Болгарія та Чехія – дали зрозуміти, що не робитимуть внесків у подальшу фінансову допомогу Києву. Угорщина, Словаччина та Чехія минулого року домоглися звільнення від участі у виплаті відсотків за кредитом на 90 млрд євро.

На саміті лідерів 15-16 жовтня Європейська рада доручила Європейській комісії підготувати пропозиції щодо закриття недостачі бюджету України на 2027 рік.