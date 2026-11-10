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Зеленский предупредил об "очень опасных последствиях", если Европа не будет помогать Украине

Новости — Вторник, 10 ноября 2026, 13:10 — Ирина Кутелева

Президент Владимир Зеленский подчеркнул важность европейской помощи для Украины и предупредил об "очень опасных последствиях" в случае её прекращения.

Соответствующее заявление он сделал в интервью DR Nyheder, отрывки из которого глава государства опубликовал в X, сообщает "Европейская правда".

Зеленский подчеркнул, что скептицизм в отношении оказания помощи Украине не идет на пользу ни одной европейской стране, ведь все это касается России.

"Россия выступает против европейских правил и ценностей. С прагматической точки зрения важно, даже необходимо, чтобы Украина была сильной. Если европейская помощь прекратится, последствия могут быть только опасными или очень опасными", – сказал он.

Среди опасных последствий президент назвал продолжение гибридных атак РФ. По его словам, "они (РФ. – Ред.) начнут делать это в огромных масштабах".

Среди "очень опасных последствий" Зеленский указал на риск более глубокого проникновения России в Европу.

"Путин хочет вернуть СССР и вернуть всех в СССР. Что это означает? Оказывать влияние на страны бывшего СССР: как минимум на страны Балтии и Молдову. Таким образом, речь идет также о странах, входящих в НАТО, а это означает, что НАТО придется реагировать. К этому присоединится вся Европа, а также Соединенные Штаты. Существуют также угрозы на море. Россия может заблокировать Балтийское море, так же как она блокирует Черное море", – предупредил он.

Как ранее сообщала Financial Times, канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что заблокирует следующий семилетний бюджет ЕС, если все государства-члены не обязуются финансово поддерживать Украину в 2027 году и в дальнейшем.

В декабре прошлого года лидеры ЕС согласовали предоставление Украине кредита на 90 млрд евро. Однако из-за масштабов российской агрессии Киев заявил, что в следующем году ему потребуется еще 70 млрд евро дополнительного финансирования. Этот дефицит признают и союзники Украины.

ЕС пообещал покрыть две трети этой суммы, около 45 млрд евро. Европейская комиссия работает над вариантами выполнения этого обещания, в частности рассматривает возможность выпуска дополнительных совместных долговых обязательств. В Брюсселе надеются, что лидеры смогут договориться до конца года.

Однако четыре страны ЕС – Венгрия, Словакия, Болгария и Чехия – дали понять, что не будут вносить взносы в дальнейшую финансовую помощь Киеву. Венгрия, Словакия и Чехия в прошлом году добились освобождения от участия в выплате процентов по кредиту на 90 млрд евро.

На саммите лидеров 15–16 октября Европейский совет поручил Европейской комиссии подготовить предложения по покрытию дефицита бюджета Украины на 2027 год.

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Зеленский
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