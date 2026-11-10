У вівторок, 10 листопада, іспанські машиністи поїздів оголосили страйк, який спричинив скасування рейсів.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Іспанські машиністи вимагають збільшення інвестицій у технічне обслуговування та безпеку після другої цього року залізничної катастрофи зі смертельними наслідками.

За даними державного залізничного оператора Renfe, 10 листопада було скасовано близько 40% рейсів на далекі та середні відстані, що зачепило 4042 пасажирів.

В Мадриді було скасовано 90% рейсів приміської мережі, а в Барселоні – 50% місцевих рейсів.

У Леганесі, що поблизу Мадрида, пасажири були змушені користуватися автобусами, щоб дістатися до центру міста. За даними державного оператора Cercanias, щонайменше п’ять ліній міської мережі приміських поїздів не працювали, а ще три курсували в обмеженому режимі.

У Каталонії оператор Rodalies повідомив, що поїзди запізнюються через недотримання вимог щодо мінімального рівня обслуговування.

Нагадаємо, вранці 28 жовтня два потяги зіштовхнулися неподалік від міста Урда у провінції Толедо. У двох поїздах перебувало понад 540 осіб. Жертвами аварії стали 69 людей.

Попередньою причиною катастрофи могла стати людська помилка під час реагування на збій системи сигналізації.

Писали, що іспанські слідчі, що займаються розслідуванням обставин залізничної аварії в Урді у провінції Толедо, 4 листопада звернулися по допомогу до Європейського агентства залізниць.