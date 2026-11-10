Испанские машинисты поездов объявили забастовку
Во вторник, 10 ноября, испанские машинисты поездов объявили забастовку, что привело к отмене рейсов.
Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".
Испанские машинисты требуют увеличения инвестиций в техническое обслуживание и безопасность после второй в этом году железнодорожной катастрофы со смертельным исходом.
По данным государственного железнодорожного оператора Renfe, 10 ноября было отменено около 40% рейсов на дальние и средние расстояния, что затронуло 4042 пассажира.
В Мадриде было отменено 90% рейсов пригородной сети, а в Барселоне – 50% местных рейсов.
В Леганесе, расположенном недалеко от Мадрида, пассажиры были вынуждены пользоваться автобусами, чтобы добраться до центра города. По данным государственного оператора Cercanias, как минимум пять линий городской сети пригородных поездов не работали, а ещё три курсировали в ограниченном режиме.
В Каталонии оператор Rodalies сообщил, что поезда опаздывают из-за несоблюдения требований к минимальному уровню обслуживания.
Напомним, утром 28 октября два поезда столкнулись недалеко от города Урда в провинции Толедо. В двух поездах находилось более 540 человек. Жертвами аварии стали 69 человек.
Предполагаемой причиной катастрофы могла стать человеческая ошибка при реагировании на сбой системы сигнализации.
Сообщалось, что испанские следователи, занимающиеся расследованием обстоятельств железнодорожной аварии в Урде в провинции Толедо, 4 ноября обратились за помощью к Европейскому агентству железных дорог.