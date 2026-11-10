Во вторник, 10 ноября, испанские машинисты поездов объявили забастовку, что привело к отмене рейсов.

Об этом пишет Reuters , передает "Европейская правда".

Испанские машинисты требуют увеличения инвестиций в техническое обслуживание и безопасность после второй в этом году железнодорожной катастрофы со смертельным исходом.

По данным государственного железнодорожного оператора Renfe, 10 ноября было отменено около 40% рейсов на дальние и средние расстояния, что затронуло 4042 пассажира.

В Мадриде было отменено 90% рейсов пригородной сети, а в Барселоне – 50% местных рейсов.

В Леганесе, расположенном недалеко от Мадрида, пассажиры были вынуждены пользоваться автобусами, чтобы добраться до центра города. По данным государственного оператора Cercanias, как минимум пять линий городской сети пригородных поездов не работали, а ещё три курсировали в ограниченном режиме.

В Каталонии оператор Rodalies сообщил, что поезда опаздывают из-за несоблюдения требований к минимальному уровню обслуживания.

Напомним, утром 28 октября два поезда столкнулись недалеко от города Урда в провинции Толедо. В двух поездах находилось более 540 человек. Жертвами аварии стали 69 человек.

Предполагаемой причиной катастрофы могла стать человеческая ошибка при реагировании на сбой системы сигнализации.