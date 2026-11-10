Фіцо звинуватив Мерца у "шантажі" через ультиматум ЄС для забезпечення фінансування України

У вівторок, 10 листопада, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив канцлера Німеччини Фрідріха Мерца у "шантажі" на тлі інформації в ЗМІ про те, що він начебто пригрозив заблокувати наступний семирічний бюджет ЄС, якщо всі держави-члени не зобов'яжуться фінансово підтримувати Україну у 2027 році та надалі.

Слова Фіцо цитує Reuters, пише "Європейська правда".

У листі до президента Європейської ради Антоніу Кошти, з яким напередодні ознайомилася низка ЗМІ, Мерц поставив підтримку Німеччиною бюджету ЄС на 2028–2034 роки в залежність від згоди всіх країн блоку фінансувати Україну, яка зіткнулася з дефіцитом фінансування у 70 млрд євро наступного року.

У вівторок, 10 листопада, Фіцо прокоментував це питання.

"Ми мусимо відповісти на шантаж. Ми маємо таке саме право вето, як і федеральний канцлер Німеччини", – сказав він.

У грудні минулого року лідери ЄС погодили надання Україні кредиту на 90 млрд євро. Однак через масштаб російської агресії Київ заявив, що наступного року потребуватиме ще 70 млрд євро додаткового фінансування. Цей дефіцит визнають і союзники України.

ЄС пообіцяв покрити дві третини цієї суми, близько 45 млрд євро. Європейська комісія працює над варіантами виконання цієї обіцянки, зокрема розглядає можливість випуску додаткових спільних боргових зобов'язань. У Брюсселі сподіваються, що лідери зможуть домовитися до кінця року.

Однак чотири країни ЄС – Угорщина, Словаччина, Болгарія та Чехія – дали зрозуміти, що не робитимуть внесків у подальшу фінансову допомогу Києву. Угорщина, Словаччина та Чехія минулого року домоглися звільнення від участі у виплаті відсотків за кредитом на 90 млрд євро.

На саміті лідерів 15-16 жовтня Європейська рада доручила Європейській комісії підготувати пропозиції щодо закриття недостачі бюджету України на 2027 рік.