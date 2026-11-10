Фицо обвинил Мерца в "шантаже" из-за ультиматума ЕС для обеспечения финансирования Украины

Во вторник, 10 ноября, премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил канцлера Германии Фридриха Мерца в "шантаже" на фоне информации в СМИ о том, что он якобы пригрозил заблокировать следующий семилетний бюджет ЕС, если все государства-члены не обязуются финансово поддерживать Украину в 2027 году и в дальнейшем.

Заявление Фицо цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

В письме президенту Европейского совета Антониу Коште, с которым накануне ознакомился ряд СМИ, Мерц поставил поддержку Германией бюджета ЕС на 2028–2034 годы в зависимость от согласия всех стран блока финансировать Украину, которая столкнулась с дефицитом финансирования в 70 млрд евро в следующем году.

Во вторник, 10 ноября, Фицо прокомментировал этот вопрос.

"Мы должны ответить на шантаж. У нас есть такое же право вето, как и у федерального канцлера Германии", – сказал он.

В декабре прошлого года лидеры ЕС согласовали предоставление Украине кредита на 90 млрд евро. Однако из-за масштабов российской агрессии Киев заявил, что в следующем году ему потребуется ещё 70 млрд евро дополнительного финансирования. Этот дефицит признают и союзники Украины.

ЕС пообещал покрыть две трети этой суммы, около 45 млрд евро. Европейская комиссия работает над вариантами выполнения этого обещания, в частности рассматривает возможность выпуска дополнительных совместных долговых обязательств. В Брюсселе надеются, что лидеры смогут договориться до конца года.

Однако четыре страны ЕС – Венгрия, Словакия, Болгария и Чехия – дали понять, что не будут вносить взносы в дальнейшую финансовую помощь Киеву. Венгрия, Словакия и Чехия в прошлом году добились освобождения от участия в выплате процентов по кредиту на 90 млрд евро.

На саммите лидеров 15–16 октября Европейский совет поручил Европейской комиссии подготовить предложения по покрытию дефицита бюджета Украины на 2027 год.