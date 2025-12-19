Саміт ЄС схвалив виняток для Угорщини, Словаччини та Чехії щодо допомоги Україні

Рішення щодо фінансової підтримки України у 2026–2027 роках на суму 90 млрд євро не буде мати фінансових зобов’язань для трьох європейських країн.

Про це йдеться у висновках Європейської ради, пише "Європейська правда".

Як відомо, Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.

У висновках зазначено, що завдяки посиленій співпраці щодо інструменту, заснованого на статті 212 Договору про функціонування Європейського Союзу, "будь-яка мобілізація ресурсів бюджету Союзу як гарантії для цього кредиту не матиме впливу на фінансові зобов’язання Чеської Республіки, Угорщини та Словаччини".

Президентка Єврокомісії наголосила, що ця позика, що надається на безвідсотковій основі, не стане тягарем для бюджету України, й країна має погасити її лише тоді, коли отримає репарації.

Зазначимо, 17 грудня новий чеський прем'єр-міністр Андрей Бабіш закликав знайти гроші для фінансової допомоги України в інший спосіб, ніж використання заморожених російських активів.

