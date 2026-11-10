Мерц заявил, что все страны ЕС должны участвовать в финансировании Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не приемлет уклонения отдельных стран ЕС от финансирования Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во вторник на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром.

Мерц отреагировал на критику премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который называл "шантажом" распространенную в СМИ информацию об угрозе канцлера заблокировать следующий семилетний бюджет ЕС, если все государства-члены не обязуются финансово поддерживать Украину в 2027 году и в дальнейшем.

"Это (финансовая поддержка Украины. – Ред.) – общая европейская задача, которая не является делом отдельных государств-членов, а является общей задачей Европейского Союза. Именно так мы всегда это понимали, именно так мы формировали нашу политику в отношении Украины на протяжении последних лет, и поэтому вопрос о том, как мы будем поддерживать Украину в ближайшие годы, в том числе, если возникнет необходимость, финансово, конечно же, должен быть рассмотрен в контексте этих переговоров по бюджету", – заявил немецкий канцлер.

Он напомнил, что в конце прошлого года 24 из 27 государств-членов выразили готовность предоставить Украине финансовую поддержку в размере 90 млрд евро. "На мой взгляд, продолжать двигаться по этому пути – не лучший вариант. Мы должны полностью отразить политику в отношении Украины в европейском бюджете. Я знаю, что по этому поводу существуют разные мнения", – сказал канцлер Германии.

Он добавил, что по крайней мере четыре государства-члена ЕС видят эту проблему иначе.

"Но тогда нам предстоит обсудить этот вопрос, и Петер Мадьяр (премьер-министр Венгрии. – Ред.) и я совершенно откровенно говорили о том, что здесь также затрагивается вопрос внутренней политики Венгрии, который мы, конечно, уважаем. Но, в свою очередь, я просил понять, что крупнейший плательщик взносов в бюджет Европейского Союза и в то же время страна, которая вносит, бесспорно, наибольший вклад, в том числе в поддержку Украины, считает важным, чтобы мы вместе выяснили этот принципиальный вопрос", – сказал Мерц.

Как известно, Германия является крупнейшим плательщиком взносов в бюджет Европейского Союза, а Венгрия получает из бюджета Евросоюза больше денег, чем сама перечисляет в него.

По словам Мерца, этот вопрос будет включен в повестку дня в ближайшие дни, а возможно, и в ближайшие недели.

Издание FT сообщило, что в письме президенту Европейского совета Антониу Коште Мерц поставил поддержку Германией бюджета ЕС на 2028–2034 годы в зависимость от согласия всех стран блока финансировать Украину.

Венгрия, Словакия, Болгария и Чехия дали понять, что не будут вносить взносы на дальнейшую финансовую помощь Киеву. Венгрия, Словакия и Чехия в прошлом году добились освобождения от участия в выплате процентов по кредиту на 90 млрд евро.