Зеленский сообщил, что в военный пакет помощи от Дании войдет сумма свыше 640 млн евро

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в новый пакет помощи Украине на сумму 4,8 млрд датских крон (около 643 млн евро) от Дании войдут следующие меры.

Об этом он сообщил в социальных сетях, передает "Европейская правда".

Зеленский отметил, что в пакет войдут прежде всего средства на закупку дронов – ударных и перехватчиков, – боеприпасов для F-16, а также на программу PURL.

"Очень своевременное и весомое усиление, как раз когда Россия проводит свою баллистическую операцию против нашей энергетики, водоснабжения, теплоснабжения и всего, что обеспечивает нормальную жизнь", – подчеркнул он.

Также Зеленский рассказал, что обсудил с премьер-министром Дании Метте Фредериксен дополнительную гуманитарную поддержку. В частности, он отметил, что Дания решила поддержать Херсонскую область энергетическим пакетом на 20 млн евро.

Кроме того, они обсудили результаты работы в формате Drone Deal, развитие совместных производств и работу над антибаллистической программой Freyja.

На прошлой неделе в Мадриде президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Испании Педро Санчесом, где, в частности, речь шла о выделении новой военной помощи.

А канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не приемлет уклонение отдельных стран ЕС от финансирования Украины.