Лідер шотландських лейбористів закликав Британію знову вступити в ЄС

Лідер Лейбористської партії Шотландії Майкл Марра закликав Велику Британію повторно вступити до Європейського Союзу, наполягаючи, що це має стати "довгостроковою метою" для всієї країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Під час свого першого великого виступу після обрання лідером Лейбористської партії у Шотландії Майкл Марра заявив, що хоче "солідарності, а не розділення", і визнав, що "повторний вступ до ЄС не буде простим".

"Велика Британія має повторно вступити до Європейського Союзу, і Шотландська лейбористська партія працюватиме над тим, щоб це сталося", – сказав він, виступаючи в Единбурзькому університеті.

Марра додав, що перед потенційним поверненням Великої Британії до ЄС доведеться вирішити низку серйозних питань, зокрема щодо валюти та кордонів.

"Я не стверджую, що це станеться швидко. Але вважаю, що ми маємо визначити це як довгострокову мету для Великої Британії, а Шотландія повинна очолити зміни, які допоможуть її досягти", – заявив політик.

Водночас Марра визнав, що повторний вступ до ЄС наразі не є політикою Лейбористської партії Великої Британії і не є політикою британського уряду.

Його попередник на посаді, Анас Сарвар, після Brexit виступав за тісніші зв’язки з ЄС, але не закликав до повторного вступу країни до блоку.

"Повторний вступ Великої Британії до Європейського Союзу відповідає інтересам Шотландії та всього Сполученого Королівства", – додав Марра.

Минулого місяця уряд Великої Британії виключив можливість повторного вступу до ЄС протягом каденції нинішнього парламенту, однак прем’єр-міністр Енді Бернем заявив, що хотів би дослідити можливості тіснішої співпраці з Європою.

Бернем припустив, що питання про повторний вступ до ЄС може бути включене до передвиборчої програми партії на майбутніх виборах.

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