Лидер шотландских лейбористов призвал Британию вновь вступить в ЕС

Лидер Лейбористской партии Шотландии Майкл Марра призвал Великобританию вновь вступить в Европейский Союз, настаивая на том, что это должно стать "долгосрочной целью" для всей страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Во время своего первого крупного выступления после избрания лидером Лейбористской партии Шотландии Майкл Марра заявил, что хочет "солидарности, а не разделения", и признал, что "повторное вступление в ЕС не будет простым".

"Великобритания должна вновь вступить в Европейский Союз, и Шотландская лейбористская партия будет работать над тем, чтобы это произошло", – сказал он, выступая в Эдинбургском университете.

Марра добавил, что перед потенциальным возвращением Великобритании в ЕС придется решить ряд серьезных вопросов, в частности касающихся валюты и границ.

"Я не утверждаю, что это произойдет быстро. Но считаю, что мы должны определить это как долгосрочную цель для Великобритании, а Шотландия должна возглавить изменения, которые помогут её достичь", – заявил политик.

В то же время Марра признал, что повторное вступление в ЕС пока не является политикой Лейбористской партии Великобритании и не является политикой британского правительства.

Его предшественник на этом посту, Анас Сарвар, после Brexit выступал за более тесные связи с ЕС, но не призывал к повторному вступлению страны в блок.

"Повторное вступление Великобритании в Европейский Союз отвечает интересам Шотландии и всего Соединенного Королевства", – добавил Марра.

В прошлом месяце правительство Великобритании исключило возможность повторного вступления в ЕС в течение срока полномочий нынешнего парламента, однако премьер-министр Энди Бернем заявил, что хотел бы изучить возможности более тесного сотрудничества с Европой.

Бернем предположил, что вопрос о повторном вступлении в ЕС может быть включен в предвыборную программу партии на предстоящих выборах.

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