Венгрия вновь не дала "зелёный свет" на открытие кластеров 4 и 5 для Украины

Во вторник, 10 ноября, на заседании рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) Венгрия вновь отказалась утвердить результаты скрининга кластеров 4 и 5 в рамках переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, что позволило бы продвинуться к открытию этих кластеров.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" в Брюсселе стало известно из собственных источников в ЕС.

Венгрия продолжает отказываться давать разрешение на открытие кластеров 4 и 5 для Украины.

"Без изменений", – сообщил один из собеседников "Европейской правды" из числа дипломатов ЕС, комментируя позицию Венгрии относительно открытия двух последних переговорных кластеров.

Также не были утверждены результаты скрининга кластеров 4 и 5 для Молдовы.

Кластеры 4 "Зеленая повестка дня и устойчивая взаимосвязанность" и 5 "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности" остаются двумя последними неоткрытыми кластерами в переговорах Украины и Молдовы о вступлении в ЕС.

В то же время, как пояснил 4 ноября вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов, Венгрия пока не выдвигает новых требований в отношении прав национальных меньшинств. По его словам, Будапешт объясняет задержку необходимостью дополнительного изучения документов по соответствующим переговорным главам.

Между тем в Еврокомиссии заявляют, что Молдова может догнать Черногорию, которая в этом году завершает переговоры о вступлении в ЕС, уже в 2027 году, если сохранит нынешние темпы реформ.

Также напомним, что ЕС в "дорожных картах" признал, что Молдова обогнала Украину на пути вступления.

О том, как Украина увеличила отставание от трех основных претендентов на членство в ЕС и что следует делать, – в статье: "Рейтинг евроинтеграции" и угрозы для Украины. Что показал отчет-2026 и что будет с вступлением в ЕС.