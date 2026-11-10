Премьер-министр Дании не хочет представлять Европу на переговорах с Россией

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявляет, что не хотела бы представлять Европу на переговорах по поводу российско-украинской войны.

Об этом она заявила во вторник, 10 ноября, сообщает DR, пишет "Европейская правда".

Фредериксен спросили, кто должен представлять Европу на переговорах с РФ о прекращении войны.

"Мы обсудим это сегодня вечером, а также позже в Дублине. Для меня сейчас очень важно поддерживать наши европейские институты", – ответила она.

У премьер-министра Дании уточнили, хотела бы она представлять Европу.

"Нет. Я надеюсь быть частью голоса Европы. Но наши институты должны быть в центре нашей работы", – добавила она.

Ранее премьер-министр Италии Джорджия Мелони выдвинула требование, чтобы Европейский Союз обсудил, кто именно и с каким мандатом должен представлять ЕС на переговорах по поводу войны России в Украине.

Мелони считает, что нынешний подход, при котором интересы ЕС представляют множество различных переговорщиков в разных форматах, подрывает авторитет ЕС.

Эти комментарии прозвучали на фоне того, как 27 октября президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре по собственной инициативе провели телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным.

Тогда Фредериксен заявила, что очень скептически относится к результатам телефонного разговора Стубба и Стьоре с Путиным. По словам Фредериксен, этот разговор не был согласован с другими европейскими странами.

Позже министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Финляндия не желает выступать посредником в войне, поскольку поддерживает Украину.