Науседа: ЄС має домовитися, хто буде представляти Європу на перемовинах щодо війни в Україні

Президент Гітанас Науседа вважає, що Європа повинна активніше долучатися до мирних переговорів щодо завершення російсько-української війни, водночас лідери Європейського Союзу спочатку мають домовитися про те, хто представлятиме ЄС на цих переговорах і за якими принципами.

Про це він сказав у вівторок, 10 листопада, передає LRT, пише "Європейська правда".

Науседа заявив, що Європа хотіла б – і, безперечно, могла б – брати участь у цих мирних переговорах "з однієї дуже простої причини: архітектура безпеки, яка виникне в результаті цих переговорів, буде дуже важливою не лише для самої України, а й для всієї Європи, включаючи, звісно, Литву".

"Однак перед цим ми маємо домовитися – і зробити це досить швидко – про те, хто представлятиме Європу та за якими принципами", – сказав він.

На думку президента Литви, постійна зміна європейських представників на переговорах може створити враження, що Союз не має чіткої та твердої позиції.

"Я не вважаю за доцільний підхід, коли Європу представляють постійно мінливі лідери, оскільки це створює у протилежної сторони враження, що Європа не представлена твердо, а скоріше нагадує якийсь фестиваль мінливих облич", – сказав Науседа.

Він наголосив на важливості спочатку встановити критерії, за якими ЄС обиратиме людину, якій буде доручено виступати від імені Європейського Союзу.

Цього ж дня прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що не хотіла б представляти Європу у перемовинах щодо російсько-української війни.

Раніше прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні висунула вимогу, щоб Європейський Союз обговорив, хто саме та з яким мандатом має представляти ЄС на переговорах щодо війни Росії в Україні.

Ці коментарі прозвучали на тлі того, як 27 жовтня президент Фінляндії Александр Стубб та прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре з власної ініціативи провели телефонну розмову з очільником Кремля Владіміром Путіним.