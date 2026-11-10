Науседа: ЕС должен договориться, кто будет представлять Европу на переговорах по поводу войны в Украине

Президент Гитанас Науседа считает, что Европа должна более активно участвовать в мирных переговорах по прекращению российско-украинской войны, при этом лидеры Европейского Союза сначала должны договориться о том, кто будет представлять ЕС на этих переговорах и на каких принципах.

Об этом он заявил во вторник, 10 ноября, передает LRT, пишет "Европейская правда".

Науседа заявил, что Европа хотела бы – и, несомненно, могла бы – участвовать в этих мирных переговорах "по одной очень простой причине: архитектура безопасности, которая возникнет в результате этих переговоров, будет очень важна не только для самой Украины, но и для всей Европы, включая, конечно, Литву".

"Однако перед этим мы должны договориться – и сделать это достаточно быстро – о том, кто будет представлять Европу и по каким принципам", – сказал он.

По мнению президента Литвы, постоянная смена европейских представителей на переговорах может создать впечатление, что у Союза нет четкой и твердой позиции.

"Я не считаю целесообразным подход, при котором Европу представляют постоянно меняющиеся лидеры, поскольку это создает у противоположной стороны впечатление, что Европа не представлена твердо, а скорее напоминает какой-то фестиваль меняющихся лиц", – сказал Науседа.

Он подчеркнул важность того, чтобы сначала установить критерии, по которым ЕС будет выбирать человека, которому будет поручено выступать от имени Европейского Союза.

В тот же день премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что не хотела бы представлять Европу на переговорах по поводу российско-украинской войны.

Ранее премьер-министр Италии Джорджия Мелони выдвинула требование, чтобы Европейский Союз обсудил, кто именно и с каким мандатом должен представлять ЕС на переговорах по поводу войны России в Украине.

Эти комментарии прозвучали на фоне того, как 27 октября президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре по собственной инициативе провели телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным.