Спікер Палати представників назвав спробу імпічменту Гегсету "політичним ходом"
Спікер Палати представників США Майк Джонсон розкритикував спробу імпічменту міністру оборони США Піту Гегсету як "політичний хід для привернення уваги".
Про це він сказав у вівторок, 10 листопада, передає The Guardian, пише "Європейська правда".
Джонсон заявив, що член Палати представників Томас Массі з Кентуккі, відомий як антитрампівський республіканець, і який очолює спробу імпічменту Гегсету – є "невдоволеним конгресменом".
Він назвав спробу імпічменту міністру оборони "політичним ходом, спрямованим на привернення уваги", і високо оцінив виступ Гегсета на пресконференції, де той різко розкритикував спробу усунути його з посади.
"Я вважаю, що він впорався дуже добре. Я сподіваюся, що ми так чи інакше подолаємо цю ситуацію і продовжимо виконувати свої обов’язки. Ідея про імпічмент міністра оборони в час міжнародного конфлікту надсилає жахливий сигнал нашим ворогам і союзникам, і ми не збираємося грати в цю гру. У цьому немає ніякої логіки. Це робиться виключно для того, щоб привернути до себе увагу, і це ганебно", – додав він.
Цього дня міністр оборони США Піт Гегсет виступив із захистом своєї діяльності на посаді перед журналістами.
Як відомо, член Палати представників Томас Массі з Кентуккі, відомий як антитрампівський республіканець, ініціював процедуру імпічменту щодо Гегсета. Президент США пообіцяв підтримати главу Пентагону.
Раніше Гегсет зневажливо відреагував на спроби імпічменту, заявивши, що погоджується з Трампом у тому, що він "зробив би це знову", якби йшлося про початок війни з Іраном.