Спикер Палаты представителей назвал попытку импичмента Хегсета "политическим ходом"

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон раскритиковал попытку импичмента министру обороны США Питу Хэгсету, назвав её "политическим ходом для привлечения внимания".

Об этом он заявил во вторник, 10 ноября, сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Джонсон заявил, что член Палаты представителей Томас Масси из Кентукки, известный как антитрамповский республиканец и возглавляющий попытку импичмента Хэгсету, является "недовольным конгрессменом".

Он назвал попытку импичмента министру обороны "политическим ходом, направленным на привлечение внимания", и высоко оценил выступление Хэгсета на пресс-конференции, где тот резко раскритиковал попытку отстранить его от должности.

"Я считаю, что он справился очень хорошо. Я надеюсь, что мы так или иначе преодолеем эту ситуацию и продолжим выполнять свои обязанности. Идея об импичменте министра обороны во время международного конфликта посылает ужасный сигнал нашим врагам и союзникам, и мы не собираемся играть в эту игру. В этом нет никакой логики. Это делается исключительно для того, чтобы привлечь к себе внимание, и это позорно", – добавил он.

В этот день министр обороны США Пит Хегсет выступил в защиту своей деятельности на посту перед журналистами.

Как известно, член Палаты представителей Томас Масси из Кентукки, известный как антитрамповский республиканец, инициировал процедуру импичмента в отношении Хегсета. Президент США пообещал поддержать главу Пентагона.

Ранее Хегсет пренебрежительно отреагировал на попытки импичмента, заявив, что согласен с Трампом в том, что он "сделал бы это снова", если бы речь шла о начале войны с Ираном.