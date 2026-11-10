Spiegel: Бундесвер заборонив китайські дрони та автомобілі на військових об'єктах

Бундесвер через серйозні побоювання щодо безпеки заборонив використання китайських малих безпілотників у військових казармах і на навчальних полігонах; також було запроваджено обмеження на в'їзд китайських авто на військові об'єкти.

Про це стало відомо виданню Spiegel, пише "Європейська правда".

Протягом останніх тижнів для всіх підрозділів Бундесверу запровадили розпорядження більше не використовувати вже закуплені комерційні дрони великих китайських виробників, зокрема DJI.

Причиною стали значні побоювання щодо безпеки. Існує ризик, що малі безпілотники можуть передавати китайським спецслужбам конфіденційні дані про навчання, зображення казарм і навчальних полігонів або навіть інформацію про німецькі системи озброєння.

Міністерство оборони Німеччини на чолі з Борисом Пісторіусом підтвердило цей жорсткий захід безпеки. За словами речника відомства, надалі в Бундесвері "більше не використовуватимуть китайські моделі, а наявні системи замінять на національні або європейські вироби".

Як стало відомо виданню, китайські малі безпілотники, закуплені для Бундесверу, наразі намагаються якомога швидше вивести з експлуатації. Протягом останніх років місцеві командири могли купувати їх без значних бюрократичних процедур.

У Міністерстві оборони не стали повідомляти, скільки китайських дронів Бундесвер закупив для навчань з 2024 року, пояснивши, що ці подробиці належать до сфери "військової безпеки". Водночас речник підтвердив, що протягом останніх років місцеві командири могли закуповувати "доступні на ринку комерційні системи" з незначними бюрократичними формальностями.

Заборона на використання дронів – не єдиний захід проти можливої шпигунської діяльності Пекіна. Як стало відомо виданню, через серйозні побоювання щодо безпеки Бундесвер також запровадив масштабні обмеження на в'їзд китайських автомобілів до казарм та інших військових об'єктів.

У військових підрозділах поширюють конкретні списки моделей різних китайських виробників, зокрема BYD, Geely та NIO, яким заборонено в'їжджати на об'єкти, класифіковані як зони безпеки. Військовослужбовці, які мають такі автомобілі, повинні залишати їх за межами казарм і діставатися до місця служби пішки.

Причиною заборони є побоювання, що численні вбудовані в китайські автомобілі датчики й камери можуть записувати конфіденційні дані та передавати їх китайським спецслужбам.

Взимку повідомлялось, що Польща заборонила в'їзд автомобілів китайського виробництва на військові об'єкти через побоювання, що їхні бортові датчики можуть використовуватися для збору конфіденційних даних.

Також Литва відмовилася від китайської техніки у державних установах.