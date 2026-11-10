Spiegel: Бундесвер запретил китайские дроны и автомобили на военных объектах

Бундесвер из-за серьезных опасений по поводу безопасности запретил использование китайских малых беспилотников в военных казармах и на учебных полигонах; также были введены ограничения на въезд китайских автомобилей на военные объекты.

Об этом стало известно изданию Spiegel, пишет "Европейская правда".

В течение последних недель для всех подразделений Бундесвера было введено распоряжение больше не использовать уже закупленные коммерческие дроны крупных китайских производителей, в частности DJI.

Причиной стали серьезные опасения по поводу безопасности. Существует риск, что небольшие беспилотники могут передавать китайским спецслужбам конфиденциальные данные об учениях, изображения казарм и учебных полигонов или даже информацию о немецких системах вооружения.

Министерство обороны Германии во главе с Борисом Писториусом подтвердило эту жесткую меру безопасности. По словам представителя ведомства, в дальнейшем в Бундесвере "больше не будут использовать китайские модели, а имеющиеся системы заменят на национальные или европейские образцы".

Как стало известно изданию, китайские малые беспилотники, закупленные для Бундесвера, в настоящее время пытаются как можно быстрее вывести из эксплуатации. В течение последних лет местные командиры могли приобретать их без значительных бюрократических процедур.

В Министерстве обороны не стали сообщать, сколько китайских дронов Бундесвер закупил для учений с 2024 года, объяснив, что эти подробности относятся к сфере "военной безопасности". В то же время пресс-секретарь подтвердил, что в последние годы местные командиры могли закупать "доступные на рынке коммерческие системы" с минимальными бюрократическими формальностями.

Запрет на использование дронов – не единственная мера против возможной шпионской деятельности Пекина. Как стало известно изданию, из-за серьезных опасений по поводу безопасности Бундесвер также ввел масштабные ограничения на въезд китайских автомобилей в казармы и на другие военные объекты.

В воинских частях распространяются конкретные списки моделей различных китайских производителей, в частности BYD, Geely и NIO, которым запрещено въезжать на объекты, классифицированные как зоны безопасности. Военнослужащие, имеющие такие автомобили, должны оставлять их за пределами казарм и добираться до места службы пешком.

Причиной запрета являются опасения, что многочисленные встроенные в китайские автомобили датчики и камеры могут записывать конфиденциальные данные и передавать их китайским спецслужбам.

Зимой сообщалось, что Польша запретила въезд автомобилей китайского производства на военные объекты из-за опасений, что их бортовые датчики могут использоваться для сбора конфиденциальных данных.

Также Литва отказалась от китайской техники в государственных учреждениях.