Литва відмовляється від китайської техніки у державних установах

З наступного року литовським державним установам буде заборонено використовувати обладнання з "країн, що не заслуговують на довіру" – йдеться передусім про китайські телефони, камери і безпілотники.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

З 2025 року державні органи Литви повинні будуть вилучити будь-яке обладнання, вироблене країнами, які, на думку уряду, можуть становити загрозу національній безпеці. Більшість такого обладнання надходить з Китаю.

Практично в усіх установах замінюють комп’ютери, телефони та іншу техніку. Однак службовці кажуть, що альтернативи китайській техніці коштують набагато дорожче.

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Міністерство внутрішніх справ і підпорядковані йому служби – поліція, пожежно-рятувальна і прикордонна служба – вже деякий час відмовляються від китайських телефонів, комп’ютерів, дронів і систем спостереження.

Але заміна камер відеоспостереження є проблемою. "Можливо, дві третини камер поліцейські замінили, старі китайські камери досі використовуються для охорони фізичних об’єктів. Але департамент поліції прагне якнайшвидше їх замінити", – сказав заступник міністра внутрішніх справ Арнольдас Абрамавічюс.

Муніципалітет Вільнюса також відчуває труднощі, оскільки одна третина камер відеоспостереження, які використовуються в місті, китайського виробництва. Замінити їх усі до кінця року буде неможливо, каже директор адміністрації Адомас Бужинскас.

Виняток зроблено для військових. Проблема полягає в тому, що на ринку безпілотників домінують китайські виробники, які пропонують широкий асортимент продукції.

"Навіть у нинішній ситуації, за нинішнього технологічного стану безпілотників, ми можемо купувати (китайські) безпілотники для литовських збройних сил як своєрідний виняток, дозволений рішенням уряду… Але їх стає все менше і менше", – наполягає міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

Як повідомлялося, уряд Литви найближчим часом планує виділити додаткові 20 мільйонів євро на придбання різних типів бойових і розвідувальних дронів.

Раніше збройні сили Литви розпочали перший курс підготовки інструкторів з використання FPV-дронів.