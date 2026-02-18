Польща заборонила в’їзд на військові об’єкти виготовленим в Китаї автівкам

Польща заборонила в'їзд автомобілів китайського виробництва на військові об'єкти через побоювання, що їх бортові датчики можуть використовуватися для збору конфіденційних даних.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву польських Збройних сил, інформує "Європейська правда".

У заяві армії йдеться, що такі автомобілі, як і раніше, можуть допускатися на об'єкти, що охороняються, якщо певні функції відключені і вжиті інші заходи безпеки, що вимагаються правилами безпеки кожного об'єкта.

Щоб обмежити ризик витоку конфіденційної інформації, військові також заборонили підключати службові телефони до інформаційно-розважальних систем у транспортних засобах китайського виробництва.

Обмеження не поширюються на загальнодоступні військові об'єкти, такі як лікарні, клініки, бібліотеки, прокуратури або гарнізонні клуби, зазначили польські військові.

В заяві наголошується, що ці заходи є запобіжними і відповідають практиці, яка застосовується членами НАТО та іншими союзниками для забезпечення високих стандартів захисту оборонної інфраструктури.

Нагадаємо, нещодавно у Польщі знайшли невеликий безпілотний літальний апарат був знайдений на території 2-го механізованого батальйону у Вармінсько-Мазурському воєводстві.

Це вже не перший подібний випадок у Польщі. Зокрема, ЗМІ повідомляли, що 28 січня на територію військової частини у Пшасниші впав безпілотник, який нібито міг збирати секретну інформацію.

Згодом стало відомо, що об'єкт, який упав на територію частини, за попередніми даними, є іграшковим дроном.

Також 6 лютого невідомий безпілотний літальний апарат впав на територію 1-го батальйону повітряної кавалерії в Лежниці-Велькій (Лодзьке воєводство).