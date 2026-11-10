В Британии арестовали военнослужащего США, подозреваемого в шпионаже в пользу России

В Великобритании арестовали военнослужащего армии США по подозрению в шпионаже; подробности расследования пока не разглашаются.

Об этом сообщила британская полиция во вторник, пишет "Европейская правда".

Военнослужащего армии США задержали в рамках расследования, которое проводит контртеррористическая полиция в тесном сотрудничестве с американскими властями, военными США и ФБР.

41-летнего мужчину задержали недалеко от Глостера во вторник, 10 ноября. Его подозревают в совершении правонарушений, предусмотренных разделами 1 и 3 Закона о национальной безопасности 2023 года (National Security Act 2023).

В рамках расследования правоохранительные органы проводят обыски по двум адресам в графстве Глостершир. Страной, в отношении которой выдвинуты подозрения, является Россия.

"Этот важный арест и расследование стали результатом тесного сотрудничества между британскими и американскими властями. Обвинения являются серьезными, и наше расследование активно продолжается", – заявила заместитель помощника комиссара Вики Эванс.

Директор ФБР Кеш Патель заявил, что это важное задержание "связано с подозрениями в шпионаже, что вызывает чрезвычайную озабоченность в США и у наших союзников".

"Пока расследование продолжается, я хочу четко заявить: ФБР не будет терпеть действий тех, кто нарушает присягу на верность Соединенным Штатам и своими поступками ставит под угрозу нашу национальную безопасность и безопасность наших партнеров", – отметил Патель.

Бригадный генерал Шон Стинчон, командующий Контрразведывательным командованием армии США, отметил, что это дело демонстрирует прочность партнерских отношений и решимость контрразведывательного сообщества.

В настоящее время мужчина находится под стражей в полицейском участке Лондона.

Ранее во вторник стало известно, что сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали двух граждан Украины, которых подозревают в шпионаже и проведении диверсионных действий по заказу российских спецслужб.

Также стало известно, что Литва выслала трех граждан Украины, которых обвиняют в выполнении заданий "враждебных" иностранных разведывательных служб за денежное вознаграждение.