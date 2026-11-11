Палата представителей США заблокировала попытку импичмента главы Пентагона

Республиканцы в Палате представителей США во вторник заблокировали попытку импичмента министра обороны Пита Хегсета.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Голосование по процедурному предложению состоялось всего через несколько часов после того, как Хегсет резко раскритиковал попытки его импичмента как фарс и выступил с решительной защитной речью о своих достижениях во главе вооруженных сил США, за что получил похвалу от президента Дональда Трампа.

Палата проголосовала 211 голосами против 204 за предложение передать восемь статей импичмента в возглавляемый республиканцами Судебный комитет Палаты представителей.

Масси, республиканец из Кентукки, который вскоре покинет свой пост, надеялся заручиться голосами однопартийцев, недовольных политикой Хегсета и обеспокоенных непопулярностью войны с Ираном, продолжающейся уже восемь месяцев, но ни один другой республиканец не присоединился к нему. Конфликт под руководством США и Израиля никогда не был одобрен Конгрессом, который является единственной ветвью власти, имеющей в соответствии с конституцией право объявлять войну.

Демократы выразили решительную поддержку статьям импичмента, в которых Хегсет обвиняется в "тяжких преступлениях и проступках" – в том, что он незаконно отдал приказ вооруженным силам вести войну в Иране и Йемене, атаковать суда в Карибском море и захватить президента Венесуэлы Николаса Мадуро в январе. Однако 11 демократов, среди которых бывшая спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси из Калифорнии, не приняли участия в голосовании.

Трамп приветствовал эти результаты в посте в соцсетях, заявив, что попытка импичмента Хегсета "потерпела жалкое поражение!" Он написал, что действия главы Пентагона в отношении Ирана, Венесуэлы и других вопросов "привели к оправданию великого американского патриота".

Гегсет стал бы первым министром обороны США, в отношении которого была бы начата процедура импичмента. Последний раз гражданский руководитель вооруженных сил США подвергался импичменту в 1876 году, когда Уильям Белкнап занимал должность "министра войны".

Как известно, член Палаты представителей Томас Масси из Кентукки, известный как антитрамповский республиканец, инициировал процедуру импичмента в отношении Хегсета. Президент США пообещал поддержать главу Пентагона.

Ранее Хегсет пренебрежительно отреагировал на попытки импичмента, заявив, что согласен с Трампом в том, что тот "сделал бы это снова", если бы речь шла о начале войны с Ираном.