В странах Балтии объявляли тревогу из-за угрозы в воздушном пространстве

В Эстонии, Латвии и Литве в ночь на 11 ноября на фоне атаки Украины на российский порт Усть-Луга местные жители получили предупреждение о возможном вторжении дронов в воздушное пространство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на балтийские СМИ.

Силы обороны Эстонии в ночь со вторника на среду сообщили о возможной воздушной угрозе в уездах Тартумаа, Йигевамаа, Вильяндимаа, Валгамаа, Вирумаа и Пилвамаа. Чуть позже предупреждение об угрозе распространили также на Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа. В воздух поднялись истребители НАТО.

Через три часа после первоначального сообщения предупреждение было отменено на всей территории Эстонии. Ночью Украина атаковала беспилотниками порт Усть-Луга вблизи эстонской границы, после чего там вспыхнул крупный пожар.

Работа Таллиннского аэропорта не была нарушена, утренние рейсы в Варшаву, Ригу, Хельсинки, Копенгаген и Франкфурт выполнялись согласно расписанию.

В нескольких регионах Латвии – сначала на востоке страны, затем на юге, а позже на севере – также объявлялись предупреждения различного уровня о возможной угрозе в воздушном пространстве: как желтого, так и оранжевого. В 3:30, после отмены предупреждений в Смилтенском и Гулбенском краях, угроза в воздушном пространстве страны миновала. Сообщалось, что, возможно, летательный аппарат залетел в воздушное пространство Эстонии.

Еще вечером 10 ноября в нескольких регионах Литвы было объявлено желтое предупреждение о возможной угрозе в воздушном пространстве, однако после полуночи оно было отменено.

Центр управления кризисными ситуациями NKVC сообщил, что со стороны Беларуси был замечен неопознанный объект. В связи с возможной угрозой предупреждение было объявлено в Вильнюсском и Утенском уездах.

Из-за возможной угрозы в воздушном пространстве работа столичного аэропорта была ограничена. После отмены предупреждения в Вильнюсском уезде аэропорт возобновил работу.

После полуночи в Литве, в Друскинникайском и Лаздийском районах, было объявлено красное предупреждение об угрозе в воздушном пространстве. Позже предупреждение об угрозе в воздушном пространстве было объявлено также в Алитусском и Мариямпольском уездах, городе Каунасе и Каунасском районе, городе Паневежише и Паневежском районе, а также в Биржайском, Пасвальском, Пренайском и Кедайняйском районах. Сообщалось о возможном проникновении нескольких беспилотников в воздушное пространство Литвы.

NKVC призвал жителей немедленно укрыться в безопасном месте.

В ночь со вторника на среду украинские беспилотники атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области на западе России. Усть-Луга – один из главных портов, которые Россия использует для транспортировки своей нефти с помощью "теневого флота". Он расположен всего примерно в 30–40 километрах от эстонской границы.

Напомним, в воскресенье, 1 ноября, Вооруженные силы Латвии применили дрон-перехватчик после того, как неизвестный беспилотник залетел в латвийское воздушное пространство. Объект вылетел с территории страны, а армия активировала механизм самоуничтожения перехватчика.

24 октября Национальные вооружённые силы Латвии сообщили об обнаружении на территории страны обломков упавшего беспилотника.

18 октября в селе Юоджонис, расположенном в Пасвалиском районе Литвы, были найдены обломки предположительно дрона, нарушившего воздушное пространство страны. Литва утверждает, что дрон вторгся в воздушное пространство страны с территории Польши.