Дрон порушив повітряний простір Латвії, армія випустила безпілотник-перехоплювач

Збройні сили Латвії застосували дрон-перехоплювач після того, як невідомий безпілотник залетів у латвійський повітряний простір.

Про це повідомляє LSM, пише "Європейська правда".

Ввечері у неділю о 18:59 в Краславському та Лудзенському районах Латвії оголосили помаранчевий рівень тривоги після того, як невідомий дрон порушив повітряний простір країни.

За сімнадцять хвилин літаючий об’єкт покинув повітряний простір Латвії, перетнувши латвійсько-російський кордон.

Реагуючи на виявлену загрозу повітряному простору, латвійська армія випустила дрон-перехоплювач BLAZE. О 19:19 поблизу кордону з РФ було ухвалено рішення активувати механізм самознищення перехоплювача, щоб запобігти можливому ризику порушення державного кордону.

Загрозу для двох районів скасували о 19:30.

"Ми продовжуємо стежити за нашим повітряним простором і виконувати свої завдання, щоб громадяни могли почуватися в безпеці, і в разі потреби ми знову готові реагувати", – сказав міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс.

Нагадаємо, 24 жовтня Національні збройні сили Латвії повідомили про виявлення на території країни уламків безпілотника, що впав.

18 жовтня у селі Юоджоніс, що в Пасваліському районі Литви, були знайдені уламки ймовірного дрона, який порушив повітряний простір країни. Литва стверджує, що дрон вторгся в повітряний простір країни з території Польщі.

Прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс заявив, що дрон, який у неділю влетів до Литви, містив вибухівку.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що інцидент із дроном у Литві, ймовірно, є наслідком російських заходів радіоелектронної боротьби. Він повідомив, що Україна висловлює жаль щодо інциденту.