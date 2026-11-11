С начала года от военной службы отказались почти 17 тысяч немцев

Число заявлений об отказе от военной службы по соображениям совести в Германии продолжает стремительно расти.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Rheinische Post со ссылкой на данные Федерального ведомства по делам семьи и гражданского общества (BAFzA).

Согласно данным, только в октябре было получено почти 1 900 новых заявлений. Пресс-секретарь BAFzA сообщил, что с 1 января по 31 октября в общей сложности поступило 16 869 заявлений об отказе от военной службы по соображениям совести.

Это означает, что с лета их количество почти утроилось: по состоянию на конец июня 2026 года Федеральное ведомство сообщило о получении 5 862 заявлений. По состоянию на 30 сентября Федеральное ведомство уже получило в общей сложности 14 977 заявлений, сообщил пресс-секретарь в ответ на запрос.

В предыдущие годы Федеральное ведомство получало значительно меньше заявлений: в 2025 году их было всего 3 879, а в 2024 году – 2 249.

Эксперты указывают на несколько причин такого резкого роста. Хотя призыв в Германии по-прежнему приостановлен, введение новой программы военной службы и связанный с ней обязательный призыв молодых мужчин по достижении ими 18-летнего возраста привели к ужесточению правил с января. Молодые мужчины также обязаны заполнить анкету, в которой они выражают свою заинтересованность в службе в Бундесвере (Вооруженных силах Германии).

Новая система призыва призвана обеспечить рост численности Бундесвера и, таким образом, способствовать улучшению оборонных возможностей Германии и созданию более убедительного фактора сдерживания для НАТО.

Хотя министр обороны Борис Писториус удовлетворен ростом численности войск на данный момент и пока не считает необходимым возвращаться к призыву, эксперты полагают, что неопределенность среди молодежи способствует росту числа лиц, отказывающихся от военной службы по соображениям совести. Кроме того, поступают сообщения о нарушениях дисциплины в Бундесвере, результаты исследования незарегистрированных случаев которых должны быть представлены в эту среду.

Заявления об отказе от военной службы по соображениям совести подают не только резервисты и военнослужащие, находящиеся на действительной службе, но и те, кто никогда не служил, несмотря на приостановку призыва. Соответствующие консультационные центры уже некоторое время сообщают о росте числа заявителей.

Напомним, в конце сентября тысячи школьников вышли на акции протеста в Германии против возможного возвращения обязательной военной службы и новых правил обязательного медицинского осмотра.

В этом году Бундесвер уже достиг запланированной численности личного состава – не менее 186 тысяч военнослужащих.

Многие из добровольцев, которые заявили о готовности поступить на новую военную службу в немецкой армии, физически не соответствуют требованиям.