У Німеччині майже кожен третій доброволець непридатний для війська – Міноборони

Багато з добровольців, які зголосилися до нової військової служби у німецькій армії – Бундесвері, фізично не відповідають вимогам.

Про це повідомляє Der Spiegel, пише "Європейська правда".

Згідно з внутрішньою статистикою Міністерства оборони, яку наводить видання, у другому кварталі цього року під час медичних оглядів понад 31% охочих визнали непридатними до військової служби. У статистиці за перші місяці реалізації проєкту рівень відбору становив лише близько 25%.

Так, у другому кварталі 2026 року, лікарі визнали 1131 із 1490 претендентів придатними до служби у Бундесвері, а 359 були відраховані. У першому кварталі кількість претендентів, яких визнали непридатними до військової служби, була дещо меншою.

Цифри щодо відрахувань є ударом для флагманського проєкту міністра оборони, зазначає Der Spiegel. Спочатку передбачалося, що добровільно до лав збройних сил зголошуватимуться переважно фізично підготовлені кандидати.

У серпні Міноборони Німеччини повідомляло, що чисельність Бундесверу на кінець липня 2026 року зросла до близько 186,7 тисячі військовослужбовців – це найвищий показник приблизно за 13 років.

Раніше, у квітні, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус представив першу в історії Бундесверу військову стратегію, яка має на меті перетворити німецьку армію на найсильнішу в Європі на тлі загрози з боку Росії.