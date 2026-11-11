Кошта відповів Мерцу на лист про фінансування України і обіцяє дискусію 13 листопада

Президент Європейської ради Антоніу Кошта у відповідь на лист канцлера Німеччини Фрідріха Мерца від 9 листопада щодо фінансування України пообіцяв виділити час для широкого обговорення українського питання на неформальному саміті ЄС у Дубліні 13 листопада.

Про це йдеться у листі Кошти на адресу Мерца, з текстом якого мала змогу ознайомитися кореспондентка "Європейської правди".

У листі Кошта підтвердив намір провести широку дискусію щодо України під час майбутньої неформальної зустрічі лідерів ЄС 13 листопада у Дубліні.

"Як я зазначив у своїй відповіді на нещодавній лист Джорджі (Мелоні, премʼєр-міністерки Італії, яка у листі просила Кошту визначити представництво ЄС на перемовини про встановлення миру в Україні – "ЄП"), а також з огляду на поточний розвиток подій, я виділю час для широкого обговорення України на майбутньому неформальному засіданні Європейської ради в Дубліні", – написав Кошта.

Водночас президент Європейської ради повідомив, що питання фінансових потреб України на 2027 рік розглядатимуть на спеціальному саміті ЄС 26-27 листопада в Брюсселі.

"Ми розглянемо це питання на спеціальному засіданні Європейської ради 26-27 листопада, у порядку денному якого два питання: наступний багаторічний фінансовий план ЄС та фінансові потреби України на 2027 рік. До того часу ми отримаємо пропозицію Комісії щодо останнього питання", – зазначив Кошта.

Як повідомляла "Європейська правда", у листі до президента Європейської ради Антоніу Кошти німецький канцлер Фрідріх Мерц поставив підтримку Німеччиною бюджету ЄС на 2028-2034 роки в залежність від згоди всіх країн Євросоюзу фінансувати Україну, яка зіткнулася з дефіцитом у 70 млрд євро 2027 року.

У відповідь на це, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав лист Мерца "шантажем".

Угорський прем’єр-міністр Петер Мадяр також розкритикував ідею канцлера Мерца пов’язати ухвалення семирічного бюджету Європейського Союзу з підтримкою України, заявивши, що це не є правильним підходом.

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш також заявив, що угода щодо майбутнього фінансування України не може стати попередньою умовою для ухвалення наступного семирічного бюджету ЄС.

Нагадаємо, Угорщина, Чехія та Словаччина не беруть участі у кредиті на 90 млрд для України, який надається у 2026-27 роках.