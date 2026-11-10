Прем’єр Чехії виступив проти прив’язки бюджету ЄС до домовленості про фінансування України

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що угода щодо майбутнього фінансування України не може стати попередньою умовою для ухвалення наступного семирічного бюджету ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у листі до президента Європейської ради Антоніу Кошти.

Глава чеського уряду написав цей лист перед неформальним самітом ЄС цього тижня та на тлі загострення дискусії в ЄС про шляхи фінансування України у наступному році і надалі.

Бабіш наголосив, що фінансові потреби України є величезними, і очікується, що ЄС візьме на себе значну частину цих витрат. Він визнав, що Україна потребує передбачуваної та стабільної підтримки, але, за його словами, блок має забезпечити, щоб його підтримка залишалася ефективною та грунтувалася на надійній стратегії припинення війни.

"Водночас угода щодо майбутнього фінансування України не може стати попередньою умовою для ухвалення наступної багаторічної фінансової рамки. Союз повинен зберегти здатність визначати та фінансувати власні довгострокові політики та пріоритети, незалежно від того, як розвиватиметься ситуація", – написав чеський прем’єр.

Він також зазначив, що Європейська рада має узгодити чіткий і сильний політичний мандат, який забезпечить, щоб ЄС був гідно представлений на переговорах про мирне врегулювання в Україні і мав можливість впливати на їхній результат.

"Європа має бути політичним гравцем у процесі припинення цього конфлікту, а не лише фінансовим донором для подолання його наслідків", – написав глава чеського уряду.

Як повідомило раніше видання FT, у листі до президента Європейської ради Антоніу Кошти німецький канцлер Фрідріх Мерц поставив підтримку Німеччиною бюджету ЄС на 2028–2034 роки в залежність від згоди всіх країн блоку фінансувати Україну. Зокрема, Берлін навіть може заблокувати ухвалення бюджету ЄС, якщо це питання не буде вирішене.

10 листопада Мерц заявив на спільній пресконференції з угорським прем’єром Петером Мадяром, що фінансова підтримка України не є справою окремих держав-членів, а є спільним завданням Європейського Союзу. Він також наголосив на тому, що Німеччина є найбільшим платником у бюджет ЄС.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо називав "шантажем" поширену в медіа інформацію про погрозу Мерца заблокувати наступний семирічний бюджет ЄС.

Угорщина, Словаччина, Болгарія та Чехія дали зрозуміти, що не робитимуть внесків у подальшу фінансову допомогу Києву. Угорщина, Словаччина та Чехія минулого року домоглися звільнення від участі у виплаті відсотків за кредитом на 90 млрд євро.