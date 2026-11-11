Кошта ответил Мерцу на письмо о финансировании Украины и пообещал провести обсуждение 13 ноября

Президент Европейского совета Антониу Кошта в ответ на письмо канцлера Германии Фридриха Мерца от 9 ноября о финансировании Украины пообещал выделить время для широкого обсуждения украинского вопроса на неформальном саммите ЕС в Дублине 13 ноября.

Об этом говорится в письме Кошты в адрес Мерца, с текстом которого смогла ознакомиться корреспондентка "Европейской правды".

В письме Кошта подтвердил намерение провести широкую дискуссию по Украине во время предстоящей неформальной встречи лидеров ЕС 13 ноября в Дублине.

"Как я отметил в своем ответе на недавнее письмо Джорджи (Мелони, премьер-министра Италии, которая в письме просила Кошту определить представительство ЕС на переговорах об установлении мира в Украине – "ЕП"), а также с учетом текущего развития событий, я выделю время для широкого обсуждения Украины на предстоящем неформальном заседании Европейского совета в Дублине", – написал Кошта.

В то же время президент Европейского совета сообщил, что вопрос о финансовых потребностях Украины на 2027 год будет рассматриваться на специальном саммите ЕС 26–27 ноября в Брюсселе.

"Мы рассмотрим этот вопрос на специальном заседании Европейского совета 26–27 ноября, в повестке дня которого два вопроса: следующий многолетний финансовый план ЕС и финансовые потребности Украины на 2027 год. К тому времени мы получим предложение Комиссии по последнему вопросу", – отметил Кошта.

Как сообщала "Европейская правда", в письме к президенту Европейского совета Антониу Коште немецкий канцлер Фридрих Мерц условил поддержку Германией бюджета ЕС на 2028–2034 годы от согласия всех стран Евросоюза финансировать Украину, которая столкнулась с дефицитом в 70 млрд евро в 2027 году.

В ответ на это премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал письмо Мерца "шантажом".

Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр также раскритиковал идею канцлера Мерца связать принятие семилетнего бюджета Европейского Союза с поддержкой Украины, заявив, что это неверный подход.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш также заявил, что соглашение о будущем финансировании Украины не может стать предварительным условием для принятия следующего семилетнего бюджета ЕС.

Напомним, Венгрия, Чехия и Словакия не участвуют в кредите на 90 млрд для Украины, который предоставляется в 2026–2027 годах.