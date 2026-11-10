Мадяр розкритикував ідею Мерца пов’язати бюджет ЄС із фінансуванням України

Угорський прем’єр-міністр Петер Мадяр розкритикував ідею канцлера Німеччини Фрідріха Мерца пов’язати ухвалення семирічного бюджету Європейського Союзу з підтримкою України, заявивши, що це не є правильним підходом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє 24.hu.

Під час спільної пресконференції з Мадяром Мерц у відповідь на запитання журналістів заявив, що підтримка України є спільним завданням Європейського Союзу, і, на його думку, фінансова допомога Україні має бути розглянута в контексті переговорів щодо нового бюджету ЄС та погоджена всіма державами-членами.

Прем’єр-міністр Угорщини зі свого боку наголосив, що від початку міграційної кризи його країна спрямовує величезні ресурси на захист зовнішніх кордонів ЄС. За його словами, Угорщина не отримала за це належної компенсації, натомість зазнала лише покарань, які вже коштували країні мільярд євро.

Він також підкреслив, що Угорщина відіграє важливу роль у забезпеченні присутності сил НАТО на Західних Балканах та обороні країн Балтії.

"Дозвольте мені дипломатично, ввічливо, але водночас рішуче заявити, що я не вважаю правильним підходом пов'язувати бюджет Європи, який зрештою стосується Європейського Союзу, у будь-який спосіб з іншою справою", – сказав Мадяр, додавши, що не сприймає це як шантаж, однак, на його думку, такий підхід не надсилає назовні правильного сигналу.

Як повідомило раніше видання FT, у листі до президента Європейської ради Антоніу Кошти німецький канцлер Фрідріх Мерц поставив підтримку Німеччиною бюджету ЄС на 2028–2034 роки в залежність від згоди всіх країн блоку фінансувати Україну. Зокрема, Берлін навіть може заблокувати ухвалення бюджету ЄС, якщо це питання не буде вирішене.

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що угода щодо майбутнього фінансування України не може стати попередньою умовою для ухвалення наступного семирічного бюджету ЄС.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо називав "шантажем" поширену в медіа інформацію про погрозу Мерца заблокувати наступний семирічний бюджет ЄС.

Угорщина, Словаччина, Болгарія та Чехія дали зрозуміти, що не робитимуть внесків у подальшу фінансову допомогу Києву.