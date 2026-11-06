Франція розпочала розслідування фальшивих повідомлень про вибухи на літаках

У п'ятницю, 6 листопада, чотири літаки, які пролітали над територією Франції, отримали фальшиві повідомлення про загрозу вибухів на борту; в уряді повідомили про початок розслідування інцидентів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV з посиланням на канцелярію французького прем’єра.

У офісі глави французького уряду Себастьєна Лекорню повідомили, що у п’ятницю було зафіксовано чотири нові повідомлення про загрозу вибуху на борту літаків, що пролітали над територією Франції.

"Літаки приземлилися без пригод. Служби з розмінування проводять перевірки безпеки", – уточнили в офісі прем’єр-міністра.

Три з цих літаків приземлилися в аеропорту Орлі, а четвертий – у Бордо, повідомляє джерело, знайоме з цим питанням.

Як зазначили в офісі прем’єра, наразі триває розслідування "щоб встановити джерело цих повідомлень, які охоплюють усю Європу".

У п'ятницю вранці рейс Ryanair, що мав вилетіти з Лісабона до Рима, отримав погрозу про бомбу, яка виявилася хибною тривогою, повідомила португальська влада. Цього дня щонайменше вісім рейсів до та з Праги стали цілями попереджень щодо бомб.

Нагадаємо, в останні дні багато європейських авіарейсів затримують через повідомлення про нібито вибухівку на борту. Напередодні у Чехії, Румунії та Італії пасажирські літаки приземлилися після того, як отримали повідомлення про загрозу вибуху.

Того ж дня три літаки, що виконували рейси до столиці Болгарії, отримали повідомлення про загрозу вибуху, але змогли безпечно приземлитися.

Зауважимо, що п’ять різних повідомлень про вибухівку на борту п’яти європейських авіарейсів надійшли ввечері 2 листопада та протягом дня 3 листопада.

В ЄС заявили, що моніторять ситуацію з повідомленнями про замінування авіарейсів і закликали країни проводити власні розслідування цих інцидентів.