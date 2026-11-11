В Италии в среду было эвакуировано не менее 300 школ после получения одинаковых сообщений об угрозе взрыва.

Об этом сообщил итальянский министр образования Джузеппе Валдитара, которого цитирует Reuters, сообщает "Европейская правда".

Как указал министр, эти предупреждения, судя по всему, являются ложными. Он добавил, что количество школ, которых это касается, скорее всего, увеличится.

"В связи с объявленным по всей стране предупреждением о бомбе мы хотим сообщить вам, что все ученики эвакуированы в безопасное место и находятся под присмотром педагогического персонала", – сообщила родителям одна из римских школ через приложение для обмена сообщениями.

Большое количество затронутых школ "свидетельствует о том, насколько недостоверна эта угроза", сказал Валдитара.

Согласно копии сообщения, с которой ознакомилось агентство Reuters, электронное письмо было подписано "Михаилом Андроповым, лидером вилаята Мизогинистан".

Тот же предполагаемый автор взял на себя ответственность за угрозы взрыва, отправленные в пятницу по электронной почте в редакции новостных агентств в Ирландии и Болгарии.

Итальянская полиция расследует этот инцидент, сообщил представитель римской полиции.

Напомним, в минувшую пятницу четыре самолета, пролетали над территорией Франции, получили ложные сообщения об угрозе взрывов на борту.

Ранее в Чехии, Румынии, Италии, Болгарии и Бельгии пассажирские самолеты совершили посадку после того, как получили сообщения об угрозе взрыва.

В ЕС заявили, что следят за ситуацией с сообщениями о заминировании авиарейсов, и призвали страны проводить собственные расследования этих инцидентов.