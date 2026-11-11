Зеленський під час виступу в парламенті Данії: Європа має захищати інтереси Європи

Президент Володимир Зеленський під час виступу в парламенті Данії закликав європейські країни координувати позиції та спільно відстоювати свої інтереси під час переговорів між США та Росією, а також наголосив, що Європа має бути безпосередньо залучена до ухвалення рішень щодо майбутньої безпеки континенту.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на виступ українського президента.

Зеленський, висловлюючися щодо архітектури безпеки, заявив, що впродовж останніх днів "на багатьох різних рівнях ми знову чуємо, що Росія нібито потребує гарантій безпеки".

"Хоча ніхто не нападав на Росію вже багато десятиліть. А з часів Другої світової війни Москва не прожила жодного десятиліття, не розпочавши війну або не застосувавши військову силу проти іншої країни", – наголосив він.

Тож, на думку українського президента, коли росіяни зараз говорять про архітектуру безпеки для себе або про гарантії безпеки для Росії, вони "навряд чи мають на увазі справжню безпеку та мир".

"Насправді вони прагнуть вільно втручатися у справи інших країн, застосовувати силу, коли їм заманеться, та переконатися, що ніхто не зможе підтримувати свободу всередині Росії, адже Путін хоче назавжди зберегти свою особисту владу та передати свої імперіалістичні, а багато в чому просто фашистські погляди наступним поколінням", – акцентував він.

Тому президент наголосив, що коли приймаються рішення щодо того, якими будуть наступні десятиліття тут, "у нашій частині світу", зокрема під час переговорів між США та Росією – Європа має бути за столом переговорів.

"Це наша тверда позиція в Україні, і я знаю, що це також ваша позиція – позиція Данії. Ми всі в Європі маємо якомога тісніше координувати свої дії, щоб і американці, і росіяни почули позицію Європи. Коли постає питання, хто захищатиме інтереси Європи, має бути чітка відповідь: Європа", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що Європа достатньо сильна, достатньо єдина і достатньо рішуча, щоб захищати свої інтереси.

"Щоразу, коли Європа не вірить у власні сили, інші намагаються нав’язати нам свої рішення. Але ми знаємо, як цьому запобігти. Сьогодні ми співпрацюємо настільки багатогранно, як це просто не могли собі уявити попередні покоління європейців. І це дає нам шанс – шанс зробити Європу справжнім глобальним гравцем, не лише великим ринком для світу, а й потужною силою у захисті прав людини та міжнародного права. А це означає зміцнення безпеки, захист миру, а також, звісно, зміцнення довіри та досягнення реальних результатів – разом", – підсумував Зеленський.

Цього дня стало відомо, що спецпосланці американського президента Джаред Кушнер і Стів Віткофф у четвер, 12 листопада, вирушать до Москви, де зустрінуться з кремлівським правителем Владіміром Путіним, а після цього запланована їхня зустріч із Зеленським у Дубліні.

Повідомляли, що під час першого раунду переговорів напередодні сторони обговорили гарантії безпеки, вимоги Росії та торкнулися питання післявоєнного майбутнього.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що тристоронні переговори Україна-США-Росія, які відбулися 10 листопада в Абу-Дабі, були "дуже продуктивними", але попереду ще багато роботи.

Зеленський описав тристоронній формат як "конструктивний та доволі змістовний".