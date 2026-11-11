Зеленский в парламенте Дании: Европа должна защищать интересы Европы

Президент Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Дании призвал европейские страны координировать позиции и совместно отстаивать свои интересы в ходе переговоров между США и Россией, а также подчеркнул, что Европа должна быть непосредственно вовлечена в принятие решений о будущей безопасности континента.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на выступление украинского президента.

Зеленский, высказываясь об архитектуре безопасности, заявил, что в последние дни "на многих разных уровнях мы снова слышим, что Россия якобы нуждается в гарантиях безопасности".

"Хотя никто не нападал на Россию уже много десятилетий. А со времен Второй мировой войны Москва не прожила ни одного десятилетия, не начав войну или не применив военную силу против другой страны", – подчеркнул он.

Поэтому, по мнению украинского президента, когда россияне сейчас говорят об архитектуре безопасности для себя или о гарантиях безопасности для России, они "вряд ли имеют в виду настоящую безопасность и мир".

"На самом деле они стремятся свободно вмешиваться в дела других стран, применять силу, когда им вздумается, и убедиться, что никто не сможет поддерживать свободу внутри России, ведь Путин хочет навсегда сохранить свою личную власть и передать свои империалистические, а во многом просто фашистские взгляды следующим поколениям", – подчеркнул он.

Поэтому президент отметил, что когда принимаются решения о том, какими будут следующие десятилетия здесь, "в нашей части мира", в частности во время переговоров между США и Россией, – Европа должна быть за столом переговоров.

"Это наша твёрдая позиция в Украине, и я знаю, что это также ваша позиция – позиция Дании. Мы все в Европе должны как можно теснее координировать свои действия, чтобы и американцы, и россияне услышали позицию Европы. Когда возникает вопрос, кто будет защищать интересы Европы, должен быть чёткий ответ: Европа", – сказал Зеленский.

Он отметил, что Европа достаточно сильна, достаточно единая и достаточно решительна, чтобы защищать свои интересы.

"Каждый раз, когда Европа не верит в собственные силы, другие пытаются навязать нам свои решения. Но мы знаем, как это предотвратить. Сегодня мы сотрудничаем настолько многогранно, как этого просто не могли себе представить предыдущие поколения европейцев. И это дает нам шанс – шанс сделать Европу настоящим глобальным игроком, не только большим рынком для мира, но и мощной силой в защите прав человека и международного права. А это означает укрепление безопасности, защиту мира, а также, конечно, укрепление доверия и достижение реальных результатов – вместе", – подытожил Зеленский.

В этот день стало известно, что спецпосланцы американского президента Джаред Кушнер и Стив Уиткофф в четверг, 12 ноября, отправятся в Москву, где встретятся с кремлевским правителем Владимиром Путиным, а после этого запланирована их встреча с Зеленским в Дублине.

Сообщалось, что во время первого раунда переговоров накануне стороны обсудили гарантии безопасности, требования России и затронули вопрос о послевоенном будущем.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что трехсторонние переговоры Украина-США-Россия, состоявшиеся 10 ноября в Абу-Даби, были "очень продуктивными", но впереди ещё много работы.

Зеленский охарактеризовал трехсторонний формат как "конструктивный и довольно содержательный".