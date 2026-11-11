В Португалии из-за шторма отменили более 200 авиарейсов и закрыли сотни заведений

Авиакомпании отменили более 200 рейсов в Португалию и из нее, а школы, сотни супермаркетов и предприятий закрылись в среду, 11 ноября, когда шторм "Чарльз" принес в страну сильные ливни и ветер.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Хотя шторм оказался менее сильным, чем первоначально ожидалось, правительство ⁠привело все службы экстренной помощи и военные подразделения в состояние готовности, отменив занятия, закрыв некритичные государственные службы и порекомендовав людям оставаться дома.

Также шторм повлиял на авиасообщение: более 200 рейсов в Португалию и из нее были отменены.

Португальская метеорологическая служба IPMA сообщила, что "глаз" шторма разделился на две части над Атлантическим океаном, что ослабило его силу, когда он достиг южного региона Алгарве.

Ожидалось, что к позднему послеобеденному времени шторм охватит большую часть южной Португалии и регион Лиссабона.

Командующий Службой гражданской защиты Марио Сильвестре заявил, что власти сохраняют высокий уровень готовности к внезапным наводнениям, сильному ветру и бурному морю после того, как с полуночи было зарегистрировано 538 инцидентов.

Шторм "Чарльз" уже пронесся над архипелагом Мадейра, вызвав наводнения и повалив деревья. В частности, отмечается, что службы экстренной помощи спасли мужчину, которого смыло водой, когда его гараж на острове затопило.

BMW afogou-se na 2a circular #Lisboa #Portugal https://t.co/KMmN7TYPj6 – um pouco de tudo (@CanadianTuga69) November 10, 2026

В конце октября двое мужчин погибли в результате падения деревьев во время шторма "Боэло", обрушившегося на Великобританию.

В том же месяце из-за первого осеннего шторма во Франции, шторма "Остин", 161 тысяча домов остались без электроэнергии, а в некоторых районах фиксировались порывы ветра около 140 км/ч.