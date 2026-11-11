Лише третина німців задоволені станом демократії у Німеччині

Лише третина німців задоволені станом демократії у Федеративній Республіці Німеччина, свідчать результати нового звіту Лейпцизького дослідження авторитаризму (Leipzig Authoritarianism Study).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Цей показник суттєво знизився порівняно з попереднім дослідженням 2024 року, коли задоволеними станом демократії були 42,3% респондентів.

Нинішній результат є найнижчим від початку дослідження у 2002 році.

У колишніх східнонімецьких землях рівень задоволеності ще нижчий: лише 22,8% опитаних висловили задоволення німецькою демократією проти 29,7% у попередньому дослідженні.

Водночас 89,3% респондентів заявили, що підтримують саму концепцію демократії. Однак це також перший випадок, коли цей показник опустився нижче 90%.

Значна частка опитаних також висловила шовіністичні та антисемітські погляди.

Так, із твердженням "Німеччину небезпечно заполонили іноземці" 34,9% респондентів однозначно погодилися, а ще 24,4% продемонстрували потенційну згоду.

Водночас 15,5% опитаних однозначно погодилися з твердженням "вплив євреїв у Німеччині досі надто великий", а ще 21,7% висловили потенційну згоду.

Дослідження провів Інститут Ельзи Френкель-Брунсвік при Лейпцизькому університеті. У період із середини березня до початку червня цього року дослідники опитали 2500 людей.

Нагадаємо, переважна більшість жителів Німеччини стурбована діяльністю федерального уряду, зростанням цін та якістю шкільної освіти й освітньої системи

Також повідомляли, що переважна більшість німців вважають, що канцлерство Фрідріха Мерца провалилося, а 58% підтримали б його відставку.