Лишь треть немцев удовлетворена состоянием демократии в Германии

Лишь треть немцев удовлетворена состоянием демократии в Федеративной Республике Германия, свидетельствуют результаты нового отчета Лейпцигского исследования авторитаризма (Leipzig Authoritarianism Study).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Этот показатель существенно снизился по сравнению с предыдущим исследованием 2024 года, когда удовлетворены состоянием демократии были 42,3% респондентов.

Нынешний результат является самым низким с начала исследования в 2002 году.

В бывших восточногерманских землях уровень удовлетворенности еще ниже: лишь 22,8% опрошенных выразили удовлетворение немецкой демократией против 29,7% в предыдущем исследовании.

В то же время 89,3% респондентов заявили, что поддерживают саму концепцию демократии. Однако это также первый случай, когда этот показатель опустился ниже 90%.

Значительная доля опрошенных также выразила шовинистические и антисемитские взгляды.

Так, с утверждением "Германию опасно заполонили иностранцы" 34,9% респондентов однозначно согласились, а ещё 24,4% продемонстрировали потенциальное согласие.

В то же время 15,5% опрошенных однозначно согласились с утверждением "влияние евреев в Германии до сих пор слишком велико", а еще 21,7% выразили потенциальное согласие.

Исследование провел Институт Эльзы Френкель-Брунсвик при Лейпцигском университете. В период с середины марта по начало июня этого года исследователи опросили 2500 человек.

Напомним, подавляющее большинство жителей Германии обеспокоено деятельностью федерального правительства, ростом цен и качеством школьного образования и образовательной системы.

Также сообщалось, что подавляющее большинство немцев считают, что канцлерство Фридриха Мерца провалилось, а 58% поддержали бы его отставку.