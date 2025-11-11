У Варшаві почалась хода до Дня незалежності, серед учасників і президент Навроцький

У Варшаві почалась традиційна хода до Дня незалежності Польщі.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Вдень 11 листопада хода з національними прапорами рушила Єрусалимськими алеями у напрямку мосту Понятовського. На початку несуть банер із написом "Одна нація – сильна Польща".

Серед учасників помітили президента Кароля Навроцького, який брав участь у марші і в попередні роки до обрання на цю посаду, а також лідера правоконсервативної партії "Право і справедливість" Ярослава Качиньського.

Фото з Х партії "Право і справедливість"

Уздовж маршруту демонстрації встановлені загородження, багато вулиць Варшави перекрили для транспорту.

Мер Варшави Рафал Тшасковський перебуває у безпековому центрі для контролю за ситуацією разом з представниками силових структур. Він висловив жаль, що багато учасників ходи проігнорували заборону на використання піротехніки.

Marcin Obara / PAP

Марші до Дня незалежності Польщі у попередні роки іноді супроводжувалися інцидентами і провокаціями. У 2024 році перед початком ходи затримали 75 осіб – здебільшого внаслідок превентивних перевірок, під час яких знайшли заборонені предмети.