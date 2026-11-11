В Варшаве в среду проходит марш, приуроченный ко Дню независимости, под лозунгом "Поляк – хозяин в Польше"; к мероприятию присоединился президент Кароль Навроцкий.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF 24.

Участники поприветствовали Кароля Навроцкого, несущего бело-красный флаг, словами "Здравствуйте, господин президент", а затем спели гимн. Навроцкого сопровождают его старший сын и члены его администрации.

фото: PAP

В этом году марш проходит под лозунгом "Поляк – хозяин в Польше". Он начался в 14:30. Ожидается, что передняя часть колонны достигнет территории возле Национального стадиона в 16:30 по местному времени. Там состоятся концерты.

Перед колонной марша выстроились мотоциклисты из мотоклубов, участники исторических реконструкций и владельцы старинных тракторов. Несмотря на запрет, участники продолжают запускать сигнальные ракеты и дымовые шашки.

фото: PAP

Ранее мэр Варшавы Рафал Тшасковский обратился в социальных сетях с призывом отмечать День независимости спокойно и торжественно, подчеркнув, что безопасность является самым важным.

Участники марша скандируют лозунги "Слава великой Польше", "Честь и слава героям", а также официальный лозунг марша этого года: "Поляк – хозяин в Польше".

Организаторы мероприятия из ассоциации "Марш независимости" рассчитывали на рекордное количество участников – до полумиллиона человек.

Несмотря на нарушения правил использования пиротехники, массовые мероприятия в Варшаве по случаю Национального дня независимости Польши проходят спокойно, сообщил мэр города Рафал Тшасковский.

Как сообщалось ранее, некоторые правые польские политики подписали обращение на имя премьер-министра Дональда Туска с призывом провести во Львове "Польский марш независимости".

Напомним, в прошлом году Кароль Навроцкий также принимал участие в Марше независимости в Варшаве.