Польські депутати закликають провести "Марш незалежності" у Львові

Праві польські політики підписали запит на ім’я прем’єр-міністра Дональда Туска із закликом провести у Львові "Польський марш незалежності".

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

Марш пропонують провести 11 листопада, на День незалежності Польщі. Як стверджують політики, "допомога польської держави полякам, які проживають в Україні, є недостатньою". А також – що в Польщі органи місцевого самоврядування та державні установи долучаються до фінансування українських заходів до 24 серпня.

Заклик на ім’я Туска підписав 21 політик польських правих партій, очолюваних Ярославом Качинським, Гжегожем Брауном, Матеушем Моравецьким. Йдеться про партії "Право і справедливість", "Конфедерацію", "Розвиток Плюс" та "Конфедерацію польської корони".

Нагадаємо, у Польщі голова партії "Конфедерація польської корони" Гжегож Браун пошкодив пам’ятник УПА у селищі Бялисток, що у Грубешівському повіті Люблінського воєводства.

Більше про загострення у польсько-українських відносинах читайте у статті: "Бандеризм" переміг у Польщі. Пояснюємо, як минуле захопило політику сусідів щодо України.